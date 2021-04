Crotone, Cosmi: "Il Napoli ha sofferto l'assenza di giocatori decisivi e ora li ha ritrovati"

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, parla alla vigilia della sfida al Napoli di Rino Gattuso: "Il Napoli in questo ultimo periodo ha ricomposto la propria rosa, i problemi degli azzurri nascono da un periodo molto lungo in cui Gattuso non ha potuto attingere a tutti gli elementi della rosa. In alcuni reparti ha avuto delle difficoltà, e credo che per quanto delle rose siano formate bene, quando ti mancano dei calciatori decisivi, e anche nel Napoli ci sono, soffri nel lungo periodo. Del Napoli temo che possa attingere ad una rosa completa che ha tante risorse. Non so quello che potrà temere il Napoli del Crotone, dico semplicemente che il calcio non è solo composto di dati oggettivi altrimenti non avremmo possibilità di fare risultato. Il calcio, da sempre, può presentare tante sorprese e possiamo sperare di fare risultato, facendo una grande partita in un grande stadio".