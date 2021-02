Crotone-Genoa 0-3, le pagelle: Destro superstar, che gol Czyborra. Male la difesa calabrese

CROTONE (a cura di Nino Sergi)

Cordaz 6 - Esce dal campo con tre gol pesanti sul groppone, salva nel finale dal poker su Pandev. Qualche incertezza nel corso del primo tempo ma non può nulla su Mattia Destro.

Magallan 4,5 - Che giornataccia quella della difesa della squadra di Stroppa, anche l'argentino tra i primi colpevoli. Appoggia sul piede di Destro il pallone che vale il vantaggio del Genoa. Prestazione da dimenticare. (Dal 69' Djidji 6 - Soffre meno dei compagni, anche perché il Genoa comincia a spingere di meno).

Marrone 4,5 - Nei primi minuti prova a rattoppare le falle dei compagni, finisce per crollare anche lui. Si dimentica completamente di Destro in avvio di secondo tempo, troppo morbida la marcatura e il Crotone a picco in classifica.

Golemic 5 - Finisce nel frullatore di una difesa che fa acqua da tutte la parti, paga anche lui una giornata storta anche da parte del resto dei compagni. Naufraga soprattutto nella ripresa.

Pereira 5 - L'ex di turno rischia di lasciare il campo dopo pochi minuti dall'inizio della sfida, stringe i denti ma non basta. Soffre le scorribande di Czyborra e osserva l'ex Atalanta calciare a rete per il raddoppio. (Dal 46' Rispoli 6 - Sicuramente meglio del portoghese nel confronto con il frizzante Czyborra).

Messias 6 - Come sempre è uno degli ultimi ad arrendersi, le uniche giocate interessanti della sfida per i pitagorici portano la firma del brasiliano. Peccato per il giallo che lo costringerà a rimanere fuori contro il Milan.

Zanellato 5,5 - Dura un tempo, nel primo infatti gioca anche un buona partita nonostante il risultato. Gioca diversi palloni ma finisce per scomparire dai radar nel corso della ripresa. (Dal 69'' Eduardo Henrique 5,5 - Entra, si prende un giallo e nulla più).

Benali 6 - Si abbassa spesso per suggerire la giocata ai compagni, si sbatte in mezzo al campo nonostante un Crotone passivo. Nel finale va vicino anche al gol colpendo il palo.

Reca 5 - Solitamente tra i più positivi, oggi è una giornata no anche per l'ex Spal. Regala il pallone al Genoa nell'azione che porta al tris di Destro, sempre in difficoltà al cospetto di Zappacosta.

Di Carmine 5 - Un esordio sicuramente da cancellare al più presto, rincorre i portatori di palla avversari ma da punta non riesce mai a trovare il pallone in area di rigore. Poco servito dai compagni. (Dal 56' Riviere 5 - Sulla falsariga del compagno sostituito, mai pericoloso).

Simy 5 - Quasi lo stesso discorso per il compagno di reparto Di Carmine, non ha palloni giocabili nonostante il sacrificio in fase di pressione. Un colpo di testa in novanta minuti spedito tra le braccia di Perin.

Stroppa 5 - Era una partita di vitale importanza per il Crotone, ne esce però con le ossa rotta. Non riesce a rialzarsi, subisce tre colpi senza accennare una reazione. Non paga l'atteggiamento tattico propositivo con l'inserimento di Messias alle spalle delle due punte Simy e Di Carmine. Secondo tempo da dimenticare in fretta, nemmeno i cambi risvegliano i pitagorici.

GENOA

Perin 6,5 - 398. Sono i minuti di imbattibilità della sua porta. Si fa trovare pronto sulla conclusione di Messias in avvio di gara e sui cross che arrivano dalle sue parti. Nel finale con un guizzo devia il mancino di Benali sul palo.

Masiello 6,5 - Imposta l’azione dalle retrovie. Gli attaccanti del Crotone cercano spesso di sfondare dalla sua parte ma riesce a tenere la posizione con decisione.

Radovanovic 7 - Il “ministro della difesa” di Davide Ballardini. Ingaggia con Simy un duello tutto fisico che il centrocampista, ormai perno del pacchetto arretrato rossoblu, vince.

Criscito 6,5 - Esce molto alto a chiudere sugli attaccanti del Crotone, chiudendo sempre la strada con grande decisioni. Prova anche qualche sortita in avanti quando c’è spazio.

Zappacosta 7 - Accompagna sempre l’azione della squadra rossoblu sulla fascia destra. Disegna un arcobaleno preciso per la conclusione al volo di Czyborra in occasione del raddoppio del Genoa (Dal 70’ Ghiglione 6 - Entra per dare respiro a Zappacosta, spezzone di gara positivo anche il suo).

Strootman 7 - Si è integrato a perfezione nella mediana di Davide Ballardini. Fa girare il pallone sempre con grande rapidità ed è sempre vincitore nei contrasti nella zona nevralgica del campo (Dal 73’ Behrami 6- Un quarto d’ora disputato senza alcuna sbavatura).

Badelj 6,5 - Peccato per quell’occasione nel primo tempo all’interno dell’area di rigore ma alla fine si allunga troppo il pallone. Prestazione però di sostanza in mezzo al campo.

Zajc 7 - C’è sempre il suo zampino sui gol. Prima genera la carambola da cui nasce il gol di Destro, poi trovando un’intuizione da terra servendo Zappacosta nell’azione che genera il raddoppio ed infine serve un cioccolatino che Destro deve solo scartare e gustare (Dal 60’ Melegoni 6 - Entra con il piglio giusto intercettando tanti palloni in mezzo al campo e facendo vedere delle buone sortite offensive)

Czyborra 7,5 - Il gol del raddoppio, il suo primo in Serie A, è da vedere e rivedere. Arriva lo spiovente di Zappacosta, lui si coordina e fa partire un mancino al volo delizioso che inchioda Cordaz sulla linea di porta.

Destro 8 - E sono nove. L’attaccante del Genoa ha deciso di non fermarsi più per la gioia di Davide Ballardini e dei tifosi rossoblu. Prova sempre a sporcare la giocata ai difensori, come accaduto con Cordaz nel primo tempo. Si fa trovare al posto giusto al momento giusto sul rinvio di Magallan segnando il gol del vantaggio e poi sfrutta un’intuizione di Zajc per trovare la sua doppietta personale (Dal 70’ Pandev 6 - Prova a pungere con le sue qualità ma una sua conclusione a giro si spegne sul fondo).

Shomurodov 6,5 - Si è calato perfettamente nel nuovo campionato. Sempre presente in appoggio ai compagni, fa valere in diverse occasioni la sua velocità e la sua tecnica (Dal 60’ Pjaca 6 - Sfiora il poker con una conclusione a giro che si spegne di poco sul fondo).

Ballardini 8 - Ormai c’è poco da dire. Ha semplicemente trasformato il Genoa dando alla squadra un’identità precisa. Con questa vittoria fondamentale i punti sono 21 e la classifica spaventa molto meno.