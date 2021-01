Crotone, Pereira: "Fiorentina squadra forte e storica, faremo del nostro meglio per fare punti"

Pedro Pereira, tra i migliori in campo del Crotone nel clamoroso successo sul Benevento, al termine dell’allenamento ha risposto alle domande inviate dai giornalisti: “Sono felice di poter aiutare la squadra e dare il mio contributo per dare valore a tutto il lavoro che facciamo durante la settimana. Una vittoria molto importante che ci permette di stare in lotta per la salvezza e dobbiamo continuare su questa strada, sempre uniti e pronti a fare punti”.

Il tuo è un ruolo molto dispendioso:

“Abbiamo tutti un livello fisico altissimo e durante le partite riusciamo a fare prestazioni molto buone”.

Ora la Fiorentina.

“Una gara molto difficile come tutte le altre, dobbiamo mettere sempre qualcosa in più in campo sia a livello individuale che collettivo. Contro una squadra forte e storica come la Fiorentina dobbiamo fare del nostro meglio per portare a casa un risultato positivo”.