Crotone, sempre gli stessi errori: i difensori priorità nel prossimo mercato

Si apre con una sconfitta il 2021 del Crotone di Giovanni Stroppa. Un risultato roboante, sei reti subite da un Inter che ha dilagato nel secondo tempo, anche se prima aveva faticato non poco contro i pitagorici. Che a San Siro erano andati meritatamente in vantaggio sfiorando anche il raddoppio, per poi subire la rimonta nerazzurra prima del pareggio su rigore di Golemic. Nella seconda frazione però non c'è stata gara, con Lukaku e Lautaro che hanno fatto la differenza, con la complicità di quegli “errori gratuiti” a cui faceva riferimento Stroppa prima della gara. Regali evidenti, soprattutto da parte dei difensori che stanno facendo riflettere la dirigenza rossoblù anche in chiave mercato. Sì, perché spesso si parla della poca cattiveria nell'area di rigore avversaria, ma la verità è che fino ad ora dei tantissimi (35, peggior difesa del campionato) gol subiti fino ad ora la maggior parte sono stati messi su un piatto d'argento dai calciatori pitagorici con errori grossolani che una squadra che vuole salvarsi proprio non può permettersi. Se il Crotone subisce tutti questi gol le alternative sono due: o la squadra non è in grado di “sostenere” un sistema di gioco che porta spesso nell'area avversaria ben sette elementi, oppure sono gli interpreti a non essere adatti. È chiaro che contro questa Inter tutti avrebbero fatto fatica, e non bisogna dimenticare che a dicembre il Crotone ha comunque conquistato sette punti, ma gli errori sono praticamente identici dall'inizio del campionato. E se Stroppa parla di crescita da parte di tutti, allora qualcosa da rivedere c'è. Il mercato è pronto a riaprire, per il presidente Vrenna e per Ursino iniziano giorni di intensi alla ricerca di “giocatori italiani” utili alla causa. E soprattutto pronti.