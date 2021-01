Crotone, Stroppa: "Djidji una risorsa assoluta. Mi dispiace abbia dovuto iniziare da zero"

La difesa del Crotone aspetta Koffi Djidji a tempo pieno. Alla vigilia della gara contro la Roma, Giovanni Stroppa ha parlato del difensore ex Torino: “Ci ho parlato, mi dispiace che è arrivato in ritardo e ha avuto problemi, ha dovuto iniziare da zero. Sto cercando di metterlo dentro a gara in corso per dargli minutaggio, è una risorsa assoluta, ma bisogna avere ancora un po' di pazienza”.

Qui tutte le parole di Stroppa.