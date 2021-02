Crotone, Stroppa: "Non faccio percentuali per la salvezza. Conta solo che tutti noi ci crediamo"

All’interno della conferenza stampa post partita allo Stadium dopo il 3-0 incassato dalla Juventus, Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato delle chance salvezza della sua squadra: "Percentuali non ne faccio. Non credo sia giusto farne. Io ci credo e ci crede anche la squadra che durante la settimana lavora bene. Per quello che è stato il nostro percorso non è semplice ricaricare le batterie e motivare. Quando potevamo fare risultato non siamo stati bravi a farlo però la squadra ci ha sempre creduto".