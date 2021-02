live Crotone, Stroppa: "La squadra non ha mollato. Cagliari determinante"

23:00 - Giovanni Stroppa commenta la sconfitta per 3-0 del Crotone contro la Juventus all’Allianz Stadium nella ventitreesima giornata del campionato di Serie A.

23:03 - Stroppa prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Come commenta la partita di questa sera e quali aspetti positivi trae?

“Abbiamo fatto una buona fase difensiva, per la prima mezz’ora abbiamo lavorato molto bassi e ci siamo sacrificati lavorando in ripartenza. Abbiamo preso banalmente il primo gol. Poi il secondo, uno contro uno in area e abbiamo sbagliato il passaggio. E poi l'inferiorità numerica ci ha costretto a stare sul 2-0. La squadra non ha mollato e ha cercato di riacciuffare il risultato. Sapevamo di avere davanti una squadra straordinaria e quando fai un errore lo paghi”.

Che percentuali di salvezza dà alla sua squadra?

"Percentuali non ne faccio. Non credo sia giusto farne. Io ci credo e ci crede anche la squadra che durante la settimana lavora bene. Per quello che è stato il nostro percorso non è semplice ricaricare le batterie e motivare. Quando potevamo fare risultato non siamo stati bravi a farlo però la squadra ci ha sempre creduto".

Ora lo scontro diretto col Cagliari.

"Sì è uno snodo determinante. Dobbiamo avere la consapevolezza che non possiamo sbagliare. Non dobbiamo commettere errori oltre a proporre sempre le nostre idee".

23:07 - Termina ora la conferenza stampa di Giovanni Stroppa.