Crystal Palace-Rayo Vallecano è la finale di Conference League 2026. Dove e quando si gioca

Sarà la sfida tra il Crystal Palacee il Rayo Vallecano la finale di Conference League del 2026. Dopo essersi imposte nelle rispettive gare di andata contro lo Shakhtar Donetsk e lo Strasburgo, le due compagini non hanno fallito nemmeno la semifinale di ritorno e hanno entrambe strappato il pass per l'ultimo capitolo che mette in palio un trofeo storico per entrambi i club, visto che né gli inglesi né gli spagnoli hanno mai sollevato un titolo europeo

La finale andrà in scena alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania, e si giocherà mercoledì 27 maggio a partire dalle ore 21:00 ore italiane e locali. Stadio di casa della squadra di Bundesliga del Lipsia, la Red Bull Arena ha ospitato quattro partite di UEFA EURO 2024 e alcune della Coppa del Mondo del 2006. Con il Lipsia ormai tra le big del calcio tedesco, l'impianto è stato utilizzato regolarmente nelle massime competizioni UEFA per club. L'impianto sportivo ha una capienza di poco meno di 43.000 posti.