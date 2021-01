Cuadrado aggiunto ai convocati per la Supercoppa: raggiungerà la Juve a Reggio Emilia

La guarigione di Juan Cuadrado restituisce ad Andrea Pirlo un giocatore anche per la gara di Supercoppa di questa sera: il colombiano, non più sottoposto al regime di isolamento, raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera.