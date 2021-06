Cuadrado protagonista con la Colombia contro l'Argentina: "Non smettiamo di crederci mai"

vedi letture

"Italiani" grandi protagonisti nella sfida giocata nella notte tra Colombia e Argentina. Il gol di Romero (su assist di De Paul) aveva illuso l'Albiceleste, che poi aveva trovato anche il raddoppio con Leandro Paredes. Nella ripresa è arrivato il pari di Muriel, prima del 2-2 al 94' firmato da Borja, su assist di Cuadrado. A fine partita, lo juventino ha scritto sui social: "Anche nei momenti più difficili non smettiamo di credere, non smettiamo di provarci. Siamo rimasti uniti grazie a questa maglia che rappresenta un'intera nazione. Tutti uniti e che il nostro inno suoni più forte, come ci insegnano le parole di colui che è morto in croce. Grazie Signore Gesù Cristo, a te tutta la gloria".