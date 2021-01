D'Aversa e le problematiche del Parma: "Ci sono difficoltà enormi, ma niente alibi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo, mister Roberto D'Aversa ha parlato così del momento di grande difficoltà del suo Parma: "Per le difficoltà mi riservo di non rispondere, ci sono difficoltà enormi. Ieri Gagliolo ha provato a rientrare ma non era pronto, c'è volontà nei ragazzi. Le difficoltà sono nel preparare le partite con certe caratteristiche e poi magari alcuni giocatori non ci sono. Non deve essere un alibi, ma un'opportunità per chi gioca".

Vi siete spiegati il perché di questa situazione?

"Possono succedere gli infortuni, non mi va di ragionare su quello che è stato. Da quando sono qua si deve fare ciò che si è fatto in questi anni, tutte le situazioni per provare a migliorare. Mi interessa sapere che da quando sono arrivato ognuno lavori perché le cose vadano al meglio".