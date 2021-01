D'Aversa ha cambiato il Parma e ora attende novità dal mercato: dopo Conti tocca ad un centrale

Starà ancora masticando amaro, nonostante le quasi 48 ore passate, Roberto D'Aversa, che contro il Sassuolo ha sì interrotto una striscia di cinque sconfitte consecutive con il suo Parma, ma che fino al 93esimo stava annusando il colpaccio, poi vanificato da un errore che ha portato al rigore realizzato da Djuricic che ha siglato l'1-1 finale. Ma nonostante l'amarezza per quei due punti sfumati, il tecnico può comunque sorridere per la prestazione del suo gruppo e dei suoi soldati, ridotti all'osso per gli infortuni, ma che anche in condizioni fisiche precarie hanno offerto prestazioni per certi tratti commoventi. Il Parma è cambiato e a D'Aversa sono bastati una decina di giorni per riportare "la chiesa al centro del villaggio" come sono soliti dire in Francia, motivando una squadra che pareva scarica e restituendo quell'atteggiamento fin qui sempre mancato.

"Da solo non basto", disse il tecnico il giorno della sua presentazione di ritorno, e probabilmente anche il "solo" gruppo a disposizione potrebbe non bastare per raggiungere l'obiettivo salvezza. Ed ecco che il mercato arriva in soccorso del tecnico crociato, con il ds Carli che sta provando a regalare quei profili d'esperienza necessari da affiancare ai tanti giovani acquistati in estate, elementi già pronti per la Serie A. Ed ecco che entro domani è atteso l'arrivo di Andrea Conti dal Milan, in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza dei crociati, primo di una serie di acquisti che in settimana verranno definiti: si lavora ad un centrale, e dopo le difficoltà per arrivare a Benatia, il ds Carli ha virato su altri profili, da Musacchio e Fazio, ragionando anche sul giovane Todibo. Qualcosa verrà fatto anche in attacco, dove Vazquez è il nome più caldo ma dove anche una punta potrebbe arrivare: la salvezza del Parma passa anche da questi ultimi tredici giorni.