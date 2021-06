D. Baggio: "Nel '94 mi misero spalle al muro. Donnarumma non si farà condizionare"

“Donnarumma sa già che cadrà in piedi, non si farà condizionare”. Raggiunto da La Gazzetta dello Sport, Dino Baggio, protagonista di un passaggio Juve-Parma appena prima del mondiale ’94, commenta la situazione del giovane portiere in uscita dal Milan: “Sa da tempo che si sarebbe arrivati a questo, per uno come lui non si arriva così vicini alla scadenza. Io volevo solo pensare al Mondiale, ma venne Moggi a New York, mi misero con le spalle al muro: ‘O vai o fai due anni di tribuna’. Andai. Donnarumma sa già che c’è una soluzione sicura”.