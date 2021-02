D. Mota: "Sogno di giocare con CR7. Quando arrivai alla Juve, sapeva già chi fossi: mi sorprese"

Attaccante classe 1998 della Nazionale Under 21 portoghese e del Monza, con un passato nella seconda squadra della Juventus. Dany Mota, intervistato da O Jogo, ha parlato così del suo connazionale Cristiano Ronaldo alla vigilia della gara di Champions League tra i bianconeri e il Porto: "Ho ancora il sogno di giocare insieme a CR7, anche se non sono più alla Juve. Conosciamo tutti le sue qualità, quello che ha fatto e che sta facendo ancora oggi nel calcio. Quando ho iniziato ad allenarmi coi bianconeri, Cristiano sapeva già chi fossi e questo mi ha sorpreso. Mi ha dato tanti consigli per essere un professionista dentro e fuori dal campo. La sua maglia? Non ce l'ho, magari me la darà quando giocherò al suo fianco", il ricordo del giovane calciatore che in Italia ha vestito anche la maglia della Virtus Entella.