Da Arthur a McKennie, fino a Morata e Kulusevski. Pirlo fa il punto sui recuperi della Juventus

Andrea Pirlo presenta Juventus-Genoa, in programma domani alle 15 all’Allianz Stadium, facendo il punto sui giocatori in dubbio: "Arthur e McKennie possono giocare dall'inizio? Sì stanno bene, hanno lavorato col gruppo anche questi giorni. Arthur ha lavorato bene ed è stato risparmiato in alcune parti di allenamento perché va gestito. Demiral può partire dall'inizio? Demiral non ha minutaggio, è rientrato dal Covid e non sta benissimo. Ha bisogno di lavorare anche perché veniva anche da un altro infortunio. Come sta Morata? Kulusevski può giocare? Morata sta bene, secondo me ha fatto una buona partita l'altra sera poi in fase di realizzazione forse è un po' mancato. Sta bene di testa, ha solo bisogno di fare un gol per ripartire. Kulusevski sta bene, è probabile che domani parta dall'inizio".

