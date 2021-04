Da Barcellona a Madrid. Raiola e Haaland Sr. ora a colloquio da Florentino Perez

Da Barcellona a Madrid, per parlare di Haaland. L'agente Mino Raiola e il padre dell'attaccante, Alf Inge Haaland sono atterrati stamane in Catalogna per andare a parlare col presidente del Barcellona, Joan Laporta. L'incontro è durato circa due ore. Un primo contatto per capire la fattibilità dell'affre e porre le basi a una trattativa per il trasferimento del giocatore. Al termine del meeting, Raiola e Haaland Sr. si sono spostati nella capitale spagnola, dove sono arrivati dopo pranzo per incontrare Florentino Perez, come riporta Cope. È già partita un'asta di mercato, che comprende anche il Manchester City che lunedì sera ha annunciato l'addio a fine stagione di Sergio Aguero. Il Borussia Dortmund non sta comunque a guardare: il direttore sportivo, Michael Zorc, ha ribadito l'intenzione di voler trattenere il centravanti anche per la prossima stagione. 20 anni, Haaland in questa stagione ha già realizzato 33 reti in 31 partite con i gialloneri.