Da Bastoni a Barella fino a Lautaro: Inter, in estate probabile la cessione di almeno un big

Detto di Romelu Lukaku, l'Inter in estate dovrà fare i conti con diversi corteggiamenti delle big europee per i propri migliori calciatori. E per alleggerire il rosso di bilancio, spiega il Corriere dello Sport, è probabile che almeno una cessione di spicco venga messa in conto. Con i soldi che successivamente verrebbero reinvestiti sul mercato. Già, ma chi sono i big seguiti dalle euroee?

I nomi sono tanti e diversi: in Inghilterra continuano a circolare i nomi di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, ma pure Marcelo Brozovic e Christian Eriksen, oltre a Lautaro Martinez. Nicolò Barella, invece, piace a Bayern Monaco e Atletico Madrid. Apprezzamenti e sondaggi, infine, potrebbero arrivare anche per Achraf Hakimi e Stefan de Vrij.