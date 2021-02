Da Conti a Zirkzee, ducali super attivi: tutti gli affari del Parma nel mercato invernale

Rifare tutto? Non proprio, ma quasi. Non pago di un mercato estivo nel quale era già stato grandissimo protagonista, il Parma ha giocato un ruolo da primo attore anche in quello invernale concluso ieri. Diversi innesti, per la squadra allenata da Roberto D’Aversa, in tutti i reparti. Uno ancora da ufficializzare, perché nei prossimi giorni si dovrebbe unire ai ducali (“credo sia fatta”, ha detto ieri il ds Carli) anche il centravanti Graziano Pellé.

Giovani, niente Rugani. In uscita, i ducali non hanno operato cessioni di grandissimo peso, ma calciatori che avrebbero comunque trovato poco spazio in questa seconda parte di stagione. In entrata, più di un innesto interessante: dalla Steaua è arrivato Dennis Man, attaccante romeno preso a titolo definitivo con un esborso complessivo vicino ai 15 milioni di euro. E grandissima curiosità c’è attorno a Joshua Zirkzee, altro talento offensivo del Bayern. In difesa, niente Daniele Rugani, pur a lungo cercato, dopo la chiusura con il Genoa per Bani. E sulla fascia destra D’Aversa ha ritrovato Andrea Conti, già allenato ai tempi del Lanciano e oggi in cerca di rilancio a Collecchio dopo la fine dell’esperienza col Milan. Resterà a lungo? Dipende dalla salvezza.

Le operazioni in entrata

Joshua Zirkzee (A) (Bayern München) PRE

Mattia Bani (D) (Genoa) PRE

Dennis Man (A) (Steaua Bucarest) DEF

Vasilios Zagaritis (D) (Panathinaikos) DEF

Andrea Conti (D) (Milan) DEF

Le operazioni in uscita

Jacopo Dezi (C) (Venezia) DEF

Sebastiano Longo (A) (Casertana) DEF

Giacomo Ricci (D) (Venezia) PRE

Andrea Adorante (A) (Virtus Francavilla) PRE

Matteo Scozzarella (C) (Monza) DEF

Giuseppe Carriero (C) (Avellino) DEF