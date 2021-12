Da Felix a Bove: la linea verde di Mou per sopperire alle assenze

vedi letture

Felix Afena-Gyan non è stato un caso isolato. Josè Mourinho mai in carriera come in questo avvio di stagione si è trovato a dare spazio ai giovani. Complice una rosa che non lo soddisfa del tutto e i tanti infortuni, in più di un’occasione si è ritrovato a dare spazio a calciatori provenienti dal vivaio con risposte anche confortanti. Felix avrebbe avuto sicuramente altro minutaggio dopo la doppietta col Genoa se non fosse stato per il Covid, Volpato ha esordito contro l’Inter davanti a Francesco Totti e ora è il turno di Bove. Giovedì sera nel gelo di Sofia ha fatto il suo esordio da titolare con la Roma dei grandi, la squadra per la quale tifa da bambino. E non poteva essere altrimenti dopo esser nato all’Appio Latino sulle orme del suo idolo Francesco Totti.

Il mestiere, però, è leggermente diverso rispetto a quello dell’ex capitano giallorosso. E’ un centrocampista da box to box, alcuni addetti ai lavori lo definisco “alla Barella”, nonostante di strada ne debba fare ancora tanta, ma dopo la gara con il Sofia si è capito perché in estate lo Special One ci abbia voluto lavorare mettendo il veto su ogni possibilità di prestito. Nel gol del 2-0 contro i bulgari, infatti, c’è tanto di Bove. Recupero palla a centrocampo, poi si lancia in profondità da solo fino a mettere in area la palla per il controcross di Vina e il tap in di tacco di Mayoral. Cose che Edoardo faceva vedere anche in Primavera, abbinando il tutto a una buone dose di gol. Un’intelligenza tattica che ha affascinato tutti: da Conti che lo ha scoperto grazie a un amico scout ad Alberto De Rossi, fino ad arrivare a Mourinho. Un ragazzo, Bove, non come tutti gli altri perché ha deciso anche di continuare gli studi. E’ iscritto a Economia alla Luiss e grazie al percorso “Dual Career” potrà laurearsi e contestualmente giocare con la sua amata Roma. Adesso aspetta solo le altre chance che gli darà lo Special One.