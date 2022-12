Da Giuntoli a Massara, passando per Petrachi e Tare: i possibili ad del futuro della Juventus

Non ci sono solo Marotta e Carnevali come opzioni per ricoprire il ruolo di amministratore delegato alla Juventus. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, sono vive anche le candidature di Cristiano Giuntoli, principale artefice dell'attuale Napoli, di Igli Tare, il cui accordo con la Lazio terminerà a giugno, e di Gianluca Petrachi, al momento svincolato. Piacciono inoltre Andrea Berta, ds dell'Atletico Madrid, Frederic Massara, braccio destro di Maldini al Milan, ma non sono da escludersi soluzioni interne come Giovanni Manna, apprezzato responsabile della Next Gen.