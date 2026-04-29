Da presidente del Marsiglia a ds del River Plate: Pablo Longoria vola in Argentina per firmare

Dallo scorso 23 marzo è stata resa ufficiale la notizia che Pablo Longoria ha terminato il suo incarico da presidente del Marsiglia, in Ligue 1. Il dirigente però non rimarrà molto tempo libero, visto che ha già trovato un accordo per un nuovo incarico. Il 39enne infatti potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo del River Plate: L'Equipe ha annunciato che l'accordo per la nuova avventura è stato trovato.

Il trentanovenne spagnolo era in trattative con il River Plate da diverse settimane e, pur essendo attratto dalla sua passione vibrante che c'è in Argentina per il calcio, si è preso il tempo necessario per valutare la fattibilità del progetto e le condizioni per il suo arrivo. Ora sembra essersi convinto e si trova già a Buenos Aires, dove firmerà il contratto nelle prossime ore. "Avrebbe potuto rimanere in Europa, ma è una decisione di cuore", ha confermato una fonte a lui vicina.

Nonostante la giovane età il curriculum di Longoria parla di esperienze al Newcastle, all'Atalanta, al Sassuolo, alla Juventus, al Valencia ed al Recreativo Huelva. Lo spagnolo arriva a capo di un progetto ambizioso, dato che il River Plate ha appena ottenuto un finanziamento di 100 milioni di dollari per migliorare le proprie infrastrutture, tra cui lo stadio e il centro di allenamento.