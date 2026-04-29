Ufficiale Pablo Longoria riparte da un iconico club argentino: è il nuovo direttore sportivo del River

Il River Plate ha ufficializzato l’arrivo di Pablo Longoria come nuovo direttore sportivo del club. Un innesto che segna un passo importante nella riorganizzazione dell’area calcio e che lo vedrà operare in stretto coordinamento con Stefano Di Carlo ed Enzo Francescoli, figure centrali dell’assetto dirigenziale del club.

Nel nuovo ruolo, Longoria sarà responsabile dell’intero ecosistema calcistico del River: dalla prima squadra al settore giovanile, passando per scouting, analisi delle prestazioni, gestione contrattuale e sviluppo dei giocatori. L’obiettivo è chiaro: integrare tutte le componenti sotto un’unica visione strategica, rafforzando la struttura e la continuità del progetto sportivo. Il club ha sottolineato come il suo inserimento rientri in una pianificazione a medio-lungo termine, pensata per consolidare il legame tra vivaio e prima squadra e migliorare i processi di reclutamento e crescita dei talenti. L’ingresso operativo di Longoria sarà graduale, in sinergia con le aree già attive nella programmazione sportiva.

Il dirigente francese porta con sé oltre quindici anni di esperienza ai massimi livelli del calcio europeo. Ha iniziato nel settore scouting del Newcastle, per poi approdare alla Juventus, dove ha ricoperto il ruolo di capo scouting mondiale tra il 2015 e il 2018. Successivamente è stato direttore sportivo del Valencia e, dal 2020, ha guidato il progetto dell’Olympique Marsiglia, arrivando a ricoprire anche la presidenza fino a un mese fa.