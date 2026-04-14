Marsiglia, addio Longoria. Richard nuovo presidente: "Troppa instabilità negli ultimi anni"

Non è ancora ufficialmente in carica, ma il nuovo presidente dell'Olympique Marsiglia Stephane Richard marchia già il territorio. Nominato a tutti gli effetti venerdì, prima di mettersi a capo del club francese, ha rilasciato un'intervista a RTL per raccontare in cosa consisterà questo incarico: "È una sfida, un periodo piuttosto formidabile poiché potremo riscrivere una pagina", ha esordito. "Ci organizzeremo in modo tale che io possa essere coinvolto nelle decisioni rapide", ha confidato a proposito del processo di transizione con l'uscita di Pablo Longoria, ormai ex numero uno dell'OM.

"Il mio stato d'animo è sereno, sono sempre stato così. Ci sono molte difficoltà davanti a me e al club, ma bisogna affrontarle in modo calmo e ponderato, capitalizzando sugli incredibili punti di forza di questa società. Approfitteremo di questa finestra di rinnovamento per ripartire con il piede giusto". Richard non si è risparmiato una bordata a Longoria: "Non ci sarà un giro di vite. C'è stata troppa instabilità in questo club negli ultimi anni tra gli allenatori e la squadra stessa. È uno sport collettivo ed è molto complicato far giocare bene una squadra quando un terzo o la metà dell'organico cambia ogni anno. La prima cosa è la stabilità, ma questo non significa che non ci saranno cambiamenti".

Da capire il futuro dell'attuale allenatore Habib Beye, successore di Roberto De Zerbi: "Ha appena preso l'incarico", ricorda Richard. "L'obiettivo è chiaro: concludere bene la stagione con in palio la Champions League. Lasciamolo lavorare, lo sta facendo seriamente. Ogni cosa a suo tempo. L'obiettivo è la qualificazione diretta in Champions League, finire tra i primi tre. È possibile - ha sottolineato il nuovo presidente del Marsiglia - sarà molto difficile. Abbiamo un calendario che può essere considerato non troppo sfavorevole, ma sappiamo che tutte le partite sono complicate, lo abbiamo visto contro il Metz. A medio termine, il Marsiglia ha assolutamente tutto per far parte dei 20 migliori club europei e ha la vocazione di giocare la Champions League ogni anno".