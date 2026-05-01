Da Mastantuono a Correa, fino a Simeone e Otamendi: i nomi di Longoria per il River

Appena arrivato, Pablo Longoria ha già iniziato a lavorare per rinforzare il River Plate. L’ex dirigente dell’Olympique Marsiglia ha subito seguito la squadra in trasferta in Brasile, per la sfida contro il Red Bull Bragantino valida per la fase a gironi della Copa Sudamericana. Un avvio immediato, senza transizione, dentro il ritmo sudamericano, dove il tempo per ambientarsi è praticamente nullo.

Ma il vero lavoro di Longoria è già iniziato dietro le quinte: la costruzione della squadra del futuro. L’idea di River Plate è chiara, alzare il livello con profili di esperienza internazionale e giocatori abituati a competere ad alto livello. Tra i nomi seguiti c’è quello di Nicolás Otamendi, in scadenza con il Benfica, anche se il club portoghese vorrebbe trattenerlo ancora. Altro profilo importante è quello di Angel Correa, oggi in forza ai Tigres e reduce da una stagione positiva ma legato da un contratto lungo e difficile da "rompere".

A centrocampo piace Mauro Arambarri, attualmente al Getafe, mentre in attacco resta viva la pista che porta a Giovanni Simeone, oggi di proprietà del Napoli ma in prestito al Torino. Sul tavolo anche il nome del giovane Franco Mastantuono, talento classe 2007 legato al Real Madrid, che potrebbe tornare al suo club di origine per giocare di più dopo una stagione difficile: "Lo accoglieremmo a braccia aperte", ha dichiarato il tecnico Eduardo Coudet.