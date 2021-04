Da Ribery a Correa, tutti gli squalificati del Giudice Sportivo. Multa per Lazzari e Juric

Il Giudice Sportivo ha reso noti gli altri calciatori squalificati per un turno dopo il comunicato di ieri, in cui erano state comminate le sanzioni alle squadre che scenderanno nuovamente in campo domani.

In totale, calcolando entrambi i comunicati, sono 11 i calciatori che salteranno il prossimo turno di campionato. Si tratta di Alessandro Bastoni (Inter), Marcelo Brozovic (Inter), Bryan Cristante (Roma), Pedro Pedeira (Crotone), Manuel Lazzari (Lazio), Joaquin Correa (Lazio), Adrien Silva (Sampdoria), Franck Ribery (Fiorentina), Matteo Lovato (Hellas Verona), Erick Pulgar (Fiorentina) e Kevin Strootman (Genoa).

Per Lazzari anche 10mila euro di multa: "Perchè al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, avvicinandosi minacciosamente ad un avversario ne provocava la caduta appoggiando la testa alla nuca del medesimo".

Squalificato per un turno anche l'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric: "Per avere, al 43° del secondo tempo, dopo una decisione arbitrale, rivolto un'espressione insultante all'allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Per il tecnico croato anche cinquemila euro di multa.