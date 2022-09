Da sicuro partente a perno dell'attacco: Kouamé si è ripreso la Fiorentina in un mese

In estate il suo addio sembrava certo. Christian Kouamé, dopo un'annata positiva in prestito all'Anderlecht, in Belgio, con 13 gol all'arrivo, poteva essere venduto dalla Fiorentina nel corso dell'ultimo mercato. Per fortuna di Vincenzo Italiano non è stato così. L'ex Genoa è partito dietro nelle gerarchie, ma ha saputo imporsi e caricarsi sulle spalle tutto il peso di un attacco che fin qui sta funzionando poco. In un mese, il suo destino è completamente cambiato. A scriverlo è il Corriere Fiorentino.