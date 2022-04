Da Skriniar e De Vrij fino a Cordaz: al termine della partita l'Inter si compatta intorno a Radu

Skriniar e De Vrij sono stati i primi a consolare Ionut Radu al termine di Bologna-Inter 2-1, una partita che è stata fortemente segnata dall'errore del portiere stasera titolare per la prima volta in campionato. All'uscita dal campo il portiere è scoppiato in lacrime dirigendosi verso gli spogliatoi, nel tragitto gli sono poi corsi incontro molti altri compagni come Cordaz, Dimarco e Dumfries che hanno tentato di rincuorarlo. A riportarlo è DAZN.