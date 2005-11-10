Ufficiale Daffara lascia la Juventus a titolo definitivo e firma con il Parma. Ci sono i comunicati

Ora è ufficiale il trasferimento dell'estremo difensore classe 2004, che lascia la Vecchia Signora a titolo definitivo. Operazione da 6 milioni di euro.

Tutto confermato: Giovanni Daffara lascia la Juventus e firma con il Parma. Ufficiale il trasferimento agli emiliani del portiere classe 2004, per un affare da 6 milioni di euro circa.

La nota del Parma

Il Parma ha pubblicato una nota tramite i propri canali, confermando l'acquisto di Daffara: "Parma Calcio 1913 comunica di aver acquistato a titolo definitivo il calciatore Giovanni Daffara dalla Juventus Football Club . Il portiere ha sottoscritto un contratto con il Club gialloblu fino al 30 giugno 2031. Classe 2004, Daffara è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove ha completato il proprio percorso di formazione. Con la Juventus Next Gen ha maturato le prime esperienze tra i professionisti, mettendo in mostra personalità, affidabilità e qualità tra i pali. Nella stagione 2025/26 ha vestito la maglia dell'Avellino, in prestito, collezionando 25 presenze in Serie B e 3 clean sheet, confermandosi come uno dei giovani portieri più interessanti della categoria e contribuendo al raggiungimento dei playoff da parte dei campani, da formazione neopromossa. Il suo arrivo rappresenta un investimento del Club su un profilo giovane, di talento e con prospettive di sviluppo, in linea con il progetto tecnico del Club. Ad accogliere Giovanni al suo arrivo al Mutti Training Center è stato Diego, un bambino di 10 anni che, grazie al supporto del progetto All Inclusive che promuove lo sport come strumento di crescita, ha avuto l'opportunità di dare il benvenuto al nuovo portiere gialloblu a nome di tutto il Parma Calcio e della città di Parma".

Le parole di Daffara

Il portiere ha rilasciato anche qualche rapida battuta ai canali gialloblù: "Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia Parma Calcio. Ho trovato un Club con le idee chiare, con un progetto che mi ha convinto fin da subito. Per me è una grande opportunità e darò il massimo per crescere e aiutare la squadra. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i tifosi gialloblu!”.

Il comunicato Juventus

Di seguito il comunicato con cui invece la Juve ha reso noto l'addio al proprio giocatore: "È ufficiale il passaggio a titolo definitivo di Giovanni Daffara al Parma. Il portiere classe 2004 è cresciuto nel Settore Giovanile della Juventus fino a conquistare l’esordio tra i professionisti con la Next Gen nel marzo 2023. Proprio con la Next Gen, Daffara ha collezionato complessivamente 83 presenze in tutte le competizioni, prima di trascorrere la stagione 2025/26 in prestito all’Avellino con cui è sceso in campo in 25 occasioni chiudendo l'annata al primo turno dei playoff. In bocca al lupo per il proseguimento della carriera, Giovanni!".