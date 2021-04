Dagli infortunati a Mkhitaryan, Fonseca a caccia di certezze contro il Manchester United

Nove giorni separano la Roma dalla sfida più importante della stagione. Il 29 aprile all’Old Trafford andrà in scena la prima delle due semifinali dell’Europa League con il Manchester United (sempre ammesso che l’UEFA non esclusa i Red Devils venerdì dalla competizione per aver fondato insieme agli altri 11 club la SuperLega). Il club giallorosso critica e prende le distanze dalla creazione di questo nuovo format e la concentrazione deve andare solamente al campo per centrare l’ultimo obiettivo dell’anno rimasto ancora in piedi. Prima ci saranno le sfide con l’Atalanta e il Cagliari e tutti: Tiago Pinto, Fonseca e i Friedkin vogliono vedere un atteggiamento diverso rispetto a quello mostrato con il Torino. Se la Champions appare lontana, l’obiettivo deve essere almeno evitare la Conference League e arrivare nel migliore dei modi al doppio impegno contro lo United. Il tecnico della Roma spera di recuperare anche buona parte degli infortunati. Le indicazioni che arrivano da Trigoria vanno in questo verso: Spinazzola, Smalling ed El Shaarawy arruolabili a Manchester. Più cautela su Kumbulla, il cui programma riabilitativo prevedeva 4 settimane di lavoro personalizzato dopo la distorsione e lieve lesione meniscale del ginocchio destro. Il primo mese di recupero scadrebbe in concomitanza della semifinale d’andata dell’Europa League, per questo è ancora presto per dire se l’albanese ci sarà o meno. Serviranno anche degli allenamenti in gruppo per capire le risposte del ginocchio e poi si valuterà. Sicuramente Fonseca poi vorrà ritrovare la forma migliore di alcuni suoi uomini come Veretout e Mkhitaryan. Soprattutto l’armeno, dopo un 2020 di fuoco, ha abbassato di molto i giri nell’anno in corso. Tre gol e altrettanti assist in 13 partite: numeri ben al di sotto della media stagionale e rallentati anche dalla lesione al polpaccio che lo ha tenuto fermo un mese. Ora ha bisogno di ritrovare smalto, ma giocando ogni tre giorni è complicato fare una preparazione ad hoc con le partite che diventano il vero allenamento dei giallorossi. Certo senza Mkhitaryan al centro del gioco, la Roma fatica a segnare. Tranne le volte in cui si è reso protagonista con un gol o un assist, in tutte le altre i giallorossi non solo hanno faticato a vincere, ma hanno trovato difficoltà nel segnare anche più di due gol, riuscendoci solo in Europa League contro lo Shakhtar. Tra due giovedì, però, sarà fondamentale trovare il gol all’Old Trafford e per questo serve il vero Mkhitaryan. Anche perché le poche chance di vincere l’Europa League passano da giocatori come lui, in attesa anche di risolvere la questione contrattuale. A Trigoria, nonostante definiscano ‘singolare’ la clausola presente sul contratto dell’armeno, non sono preoccupati. Anzi, c’è ottimismo che Miki eserciti la contro opzione per accettare un prolungamento di un altro anno. Andare avanti in Europa League e conquistare la Champions darebbe poi una grossa mano.