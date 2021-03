Dal Benevento alla Sampdoria: il calendario del Parma da qui alla fine della stagione

vedi letture

Diciannove punti in classifica, il penultimo posto e la sensazione che contro il Genoa potesse essere la sfida della svolta. Il Parma di Roberto D’Aversa nelle ultime settimane ha dato segnali importanti di rinascita, ma la sconfitta casalinga contro il Grifone alza la pressione per la prossima gara contro il Benevento, in Campania. Vincere o morire: non c’è altra grande speranza perché il Torino è distante quattro punti e ha una partita in meno, mentre proprio il Benevento e lo Spezia comunque hanno dieci punti di vantaggio. A meno di non incominciare a fare tanti punti, con una media da Champions League, il Parma avrà qualche difficoltà. Milan, Juventus, Atalanta e Lazio ancora da affrontare in questo finale.

03.04 Benevento-Parma

10.04 Parma-Milan

17.04 Cagliari-Parma

21.04 Juventus-Parma

24.04 Parma-Crotone

03.05 Torino-Parma

09.05 Parma-Atalanta

12.05 Lazio-Parma

16.05 Parma-Sassuolo

23.05 Sampdoria-Parma