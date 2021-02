Dal Napoli alla Juventus: il calendario del Benevento da qui alla sosta

Ciclo terribile per il Benevento di Filippo Inzaghi nelle prossime tre settimane. La partenza non è delle più semplici contro il Napoli, nel derby campano, sebbene gli azzurri siano colpiti da molti infortuni e da parecchie assenze. Conclusione, volendo, ancora più difficile visto che di fronte ci sarà, il 21 marzo prossimo, la Juventus di Pirlo. In mezzo c'è uno scontro diretto che può decidere la salvezza contro lo Spezia, in Liguria. Poi Hellas Verona al Vigorito, il 3 di marzo, e soprattutto la Fiorentina di Prandelli. Insomma, due partite sulla carta proibitive, due possibili spareggi salvezza, più la sfida contro Juric.

IL CALENDARIO DEL BENEVENTO

28-02 Napoli-Benevento

03-03 Benevento-Hellas Verona

06-03 Spezia-Benevento

13-03 Benevento-Fiorentina

21-03 Juventus-Benevento