Dal Parma al Cagliari: il calendario dello Spezia da qui alla sosta

vedi letture

Tre partite per fare un salto enorme verso la salvezza. Lo Spezia che domani affronta il Parma ha la possibilità concreta di raggiungere una zona tranquilla sfruttando le partite casalinghe al Picco. Dopo i gialloblù, in Liguria, sarà il turno del Benevento di Filippo Inzaghi e del Cagliari del nuovo corso Semplici. Chiaro che racimolare nove punti negli scontri diretti potrebbe significare champagne in ghiaccio e permanenza in Serie A dopo la prima storica stagione. Invece le trasferte appaiono proibitive: Juventus il 2 di marzo e Atalanta il 12, seppur qualche giorno prima della sfida contro il Real Madrid, sembrano molto difficili da affrontare.

IL CALENDARIO DELLO SPEZIA

27-02 Spezia-Parma

02-03 Juventus-Spezia

06-03 Spezia-Benevento

12-03 Atalanta-Spezia

20-03 Spezia-Cagliari