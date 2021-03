Dal Sassuolo allo Spezia: il calendario della Roma da qui a fine stagione

Calendario molto fitto per la Roma che dopo le sconfitte contro Parma e Napoli rischia di salutare concretamente la zona Champions League. Vero è che la squadra giallorossa potrebbe cercare di spremere le proprie forze in Europa, anche se la sfida contro l’Ajax non è la più semplice. Giornata campale, certamente, sarà quella del 22 di aprile, all’Olimpico: c’è l’Atalanta in visita, attualmente al quarto posto, con due partite in più sul groppone rispetto ai nerazzurri. La stanchezza può fare la differenza. Finale di campionato non semplice: ci sarà Inter-Roma il 12 di maggio, quattro giorni dopo il derby contro la Lazio.

03.04 Sassuolo-Roma

08.04 Ajax-Roma

11.04 Roma-Bologna

15.04 Roma-Ajax

18.04 Torino-Roma

22.04 Roma-Atalanta

25.04 Cagliari-Roma

02.05 Sampdoria-Roma

09.05 Roma-Crotone

12.05 Inter-Roma

16.05 Roma-Lazio

23.05 Spezia-Roma