Dalic insoddisfatto di Brozovic e del centrocampo croato: "Con la Slovenia ieri possesso inutile"

Intervenuto in conferenza stampa, il ct croato Zlatko Dalic ha analizzato così la sconfitta subita contro la Slovenia nella prima partita di qualificazione al prossimo Mondiale: "Complimenti al padrone di casa per una meritata vittoria. Siamo entrati bene in partita, abbiamo avuto due occasioni che non abbiamo sfruttato, ma dopo il gol subito non siamo più stati a quel livello. Ci abbiamo provato, ma è stato tutto inutile: non siamo riusciti a rompere il blocco sloveno. Non meritavamo altro che la sconfitta. Mediana? Il nostro possesso palla a centrocampo è stato inutile. È mancato molto nel gioco, dobbiamo rimediare ed essere più verticali con un flusso di palla più veloce", le sue parole su Brozovic e compagni.

Il centrocampista dell'Inter ha giocato 90 minuti al pari del suo compagno in nerazzurro Perisic, mentre l'atalantino Pasalic è entrato solamente all'82'.