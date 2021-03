Dall'Atalanta di Denis al ko con la Fiorentina di Toni. Cosmi torna in A, 2999 giorni dopo

L'ultima partita allenata da Serse Cosmi in Serie A è stata il 16 dicembre del 2012. Guidava il Siena, che poi è retrocesso, che poi è fallito, che poi è ripartito. Perse per 4-1 a Firenze contro la Fiorentina di Montella, con le reti di Toni, di Pizarro e di Aquilani. A centrocampo c'era sempre Borja Valero ma è l'unica costante con quel passato, con quel Siena di Larrondo e Calaiò davanti e di Vergassola capitano. Domani ritroverà la massima Serie 2999 giorni dopo quel poker patito dai viola.

Era l'Atalanta di Colantuono Storia e progetto tattico diverso. Oggi del Gasp, l'Atalanta che domani giocherà contro il Crotone di Cosmi era di Colantuono. Giocava col 4-4-2: in quella stagione la gara contro il Siena finì 2-1. In porta Polito, terzini Lucchini e Peluso, in mezzo alla difesa Manfredini e Stendardo. Cigarini, in gol, in mezzo al campo con Cazzola, la meteora Troisi e il piccolo Maxi Moralez esterni. Davanti il Tanque Denis e De Luca. L'altra rete per la Dea fu di Bonaventura, per i toscani di Reginaldo.