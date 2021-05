Dall'Inghilterra: il Chelsea punta Malinovskyi. Tuchel vuole l'ucraino dell'Atalanta

vedi letture

Sirene inglesi per Ruslan Malinovskyi. Il fantasista ucraino, un vero e proprio fattore per l’Atalanta nelle ultime giornate, sarebbe finito nel mirino del Chelsea. Secondo il Sun, il club inglese, su indicazione di Thomas Tuchel, lo avrebbe inserito tra gli obiettivi per la prossima estate, che si prospetta piuttosto ambiziosa per la formazione di Stamford Bridge. L’Atalanta valuta Malinovskyi, classe ’93 e con un contratto fino al 2023, attorno ai 35 milioni di euro.