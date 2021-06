Dall'Inghilterra, il Chelsea si avvicina ad Hakimi: trattativa nel vivo con l'Inter

Secondo quanto riportato da Sky Sports in Inghilterra, il Chelsea starebbe facendo progressi per arrivare a concludere positivamente la trattativa con l'Inter per Achraf Hakimi. I nerazzurri chiedono 80 milioni a fronte della proposta da 60 milioni effettuata dai Blues, ma c'è apertura da parte del club di Suning rispetto all'inserimento di contropartite tecniche. In tal senso sono 4 i nomi di cui le parti hanno già discusso: Marcos Alonso, Emerson Palmieri, Davide Zappacosta e Andreas Christiansen.