Dall'Inghilterra: Lazio e Napoli interessate a Shaqiri. Contatti con gli agenti del giocatore

In bilico il futuro di Xherdan Shaqiri. L'attaccante svizzero è in scadenza di contratto con il Liverpool e non è certa la sua permanenza ad Anfield. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, l’ex Inter avrebbe attirato le attenzioni di Villarreal e Siviglia, interessate al prestito. Anche in Italia però ci sono da registrare le attenzioni di Lazio e Napoli che hanno contattato gli agenti del giocatore.