Dall'Udinese al Milan: il calendario della Fiorentina da qui alla sosta

Qual è la dimensione della Fiorentina di Cesare Prandelli, dopo l'ultima vittoria contro lo Spezia? Il 3-0 ha dato serenità a un ambiente che sa di essere in una stagione di transizione e che, al netto dei proclami di Commisso, probabilmente cambierà totalmente durante l'estate. Le prossime cinque partite però possono dare quello sprint per dare eventualmente un obiettivo che, al momento, non c'è, se non stare nella parte sinistra della classifica, comunque ambizione non vicina. Roma, Parma e Milan in casa, Udinese e Benevento fuori per la compagine viola che affronterà comunque tre settimane non del tutto semplici.

IL CALENDARIO DELLA FIORENTINA

28-02 Udinese-Fiorentina

03-03 Fiorentina-Roma

07-03 Fiorentina-Parma

13-03 Benevento-Fiorentina

21-03 Fiorentina-Milan