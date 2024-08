Dalla Germania: il Milan ha messo nel mirino Ogbus, il Friburgo non vuole cederlo

C'è un nome nuovo per il mercato in entrata del Milan, che arriva direttamente dalla Germania. Secondo quanto si apprende da Sky Sports Deutschland, infatti, il club rossonero è interessato a Bruno Ogbus, difensore classe 2005 di talento e di proprietà del Friburgo in Bundesliga, dal doppio passaporto nigeriano e svizzero (finora, fino alla selezione Under 19, ha scelto la seconda).

I primi approcci del Diavolo però sono stati rifiutati dal Friburgo, che considera il giovane talento alla stregua di un incedibile, convinti che avrà un grande futuro davanti a sé.