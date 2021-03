Dalla Juventus al Benevento: il calendario del Torino da qui alla fine della stagione

Undici partite di passione per il Torino di Urbano Cairo. Dieci già calendarizzate, il ritorno contro la Lazio - già abbastanza discusso negli scorsi mesi - che dovrà essere ancora programmato. E un solo punto di vantaggio sul Cagliari: i granata devono incominciare a correre per non avere rischi, anche se la sfida contro la Juventus appare già molto difficile. Non c’è un calendario semplicissimo perché il Torino ospiterà, di fila, Juventus, Roma, Napoli e Milan, con in mezzo solamente il Parma. Ultime due partite fondamentali per evitare una eventuale retrocessione: prima a La Spezia, al Picco, poi con il Benevento al Grande Torino. Non è scontato che la salvezza non possa arrivare da questa ultima gara.

03.04 Torino-Juventus

10.04 Udinese-Torino

18.04 Torino-Roma

21.04 Bologna-Torino

26.04 Torino-Napoli

03.05 Torino-Parma

09.05 Verona-Torino

12.05 Torino-Milan

16.05 Spezia-Torino

23.05 Torino-Benevento