Dalla Juventus alla Juventus. Cristante capitano della Roma dopo l'esclusione dell'andata

Paulo Fonseca ha grandissima considerazione di Bryan Cristante. La prova più convincente di questa affermazione sta tutta nella scelta che sarà ufficializzata fra poche ore. Ovvero quella della fascia da capitano sul braccio del classe '95 nella sfida contro la Juventus (con Dzeko degradato e Pellegrini squalificato). L'allenatore portoghese però, fascia a parte, aveva già dato prova della sua fiducia nelle qualità del centrocampista. Cristante infatti è uno dei pochi della rosa giallorossa ad aver giocato sempre o quasi, in campionato. Un'assenza per squalifica contro il Torino. Poi solo in un'altra occasione non ha visto il campo in questa stagione: la gara di andata contro la Juventus. Quel 27 settembre Cristante rimase tutta la partita in panchina, per la cronaca il risultato finale fu di 2-2. Ma oggi, un girone dopo e viste le circostanze, Cristante avrà l'occasione di rifarsi. Partendo da titolare. E soprattutto con la fascia da capitano al braccio.