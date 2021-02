Dalla Lazio (forse) alla Sampdoria: il calendario del Torino da qui alla sosta

vedi letture

Non sarà semplice riuscire a dare un orizzonte temporale alle partite del Torino. Perché il focolaio di Covid esploso proprio in granata porta a possibili partite rimandate - anche di qualche settimana - anche per la gara contro la Lazio dopo quella con il Sassuolo, ora riprogrammata il 17 di marzo. Una trasferta non impossibile, contro il Crotone, poi una tripletta di sfide che, se portata a termine in maniera brillante, potrebbe portare i granata in una zona relativamente sicura di classifica, sebbene contro l'Inter non sia un appuntamento troppo semplice.

TORINO

02-03 Lazio-Torino

07-03 Crotone-Torino

14-03 Torino-Inter

17-03 Torino-Sassuolo

21-03 Torino-Sampdoria