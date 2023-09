Dalla priorità Chiesa a Pogba e tutti gli altri: il punto sui rinnovi in casa Juventus

La Juventus ha come obiettivo quello di blindare i big per cercare di crescere senza stravolgere ogni stagione la squadra. Per Paul Pogba è già previsto un incontro con Rafaela Pimenta, sua agente, con Cristiano Giuntoli che punta a rimodulare l'attuale ingaggio da 8 milioni di euro netti annui più 2 di bonus e spera che il calciatore apra a questa soluzione. Anche a Wojciech Szczesny potrebbe essere chiesto un passo verso le esigenze del club dopo il prolungamento automatico fino al 2025 per spalmare lo stipendio da 7 milioni di euro netti all'anno.

In agenda anche il rinnovo di Federico Gatti, per cui è pronto un nuovo accordo fino al 2028 con adeguamento al rialzo dell'ingaggio, e un incontro per Daniele Rugani, che è in scadenza, ma per il quale c'è un'apertura a prolungare per spalmare lo stipendio da 3 milioni netti. Troppo presto ancora per Adrien Rabiot, mentre serve blindare Samuel Iling-Junior, che ha un accordo "solo" fino al 2025. Secondo La Stampa però la priorità è Federico Chiesa: l'esterno nel 2025 potrà liberarsi a zero e la Juventus vorrebbe rinnovare prima che sia troppo tardi. Attesi segnali entro la fine del 2023.