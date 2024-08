Dalla rissa in amichevole all'ipotesi di mercato: Alcaraz finisce nel mirino della Lazio

Mercoledì sera, durante l'amichevole tra Lazio e Southampton, Carlos Alcaraz è stato al centro di una rissa con Romagnoli e mezza squadra capitolina. Ma chissà che in futuro il centrocampista argentino, reduce dall'esperienza negativa in prestito alla Juventus (dieci presenze in campionato e due in Coppa Italia, non ha lasciato il segno con Allegri), non possa vestire proprio quella maglia biancoceleste. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

E’ un pensiero, un’ipotesi. L’argentino è rientrato in Inghilterra. Lo scorso inverno era stato avvicinato da diversi club (Nottingham, Everton, Lione, Marsiglia) prima di chiudere con la Vecchia Signora. Una clausola era legata al riscatto eventuale e supersonico (40 milioni), il prezzo si sarebbe abbassato totalizzando più presenze. Ora la Lazio può puntare al prestito con riscatto.

Certo il rapporto tra il sodalizio biancoceleste e il Southampton esiste. I biancocelesti si sono allenati per tre giorni nel centro sportivo dei Saints. All’estate 2017 risale la cessione di Hoedt agli inglesi. Di sicuro Alcaraz rientra tra i profili attenzionati da Fabiani, che cerca calciatori giovani, massimo venticinquenni. E il sudamericano ne ha appena ventuno.