Dalla Serbia la lezione per Allegri: la connessione Kostic-Vlahovic funziona alla meraviglia

Dusan Vlahovic e la sua gioia, la sua rabbia, la sua liberazione, ieri, erano sulle prime e sulle aperture di tutti i media serbi. Perché il centravanti della Juventus è tornato al gol e lo ha fatto, ironia della sorte, su assist di Filip Kostic. Una connessione che per adesso Massimiliano Allegri non è riusciuto a trovare mentre Dragan Stojkovic, sulle ali dei gol di Aleksandr Mitrovic e del duo bianconero, ha trovato la promozione dei suoi nella Lega A di Nations League.

A lezione da Stojkovic

Così ad Allegri resta ora una mission. Studiare, capire e far suoi gli insegnamenti della Nazionale serba. Che è riuscita anche a blindarsi dietro e a fermare Erling Braut Haaland, non certo una punta qualsiasi. Nelle parole del post partita di Vlahovic, che dice che "qui c'è altissima coesione, ci aiutiamo tutti a completarci a vicenda. Abbiamo un unico respiro, fame di vittorie e non è un caso raggiungere risultati così", c'è tutto quel che alla Juventus manca. Non solo il gioco, non solo i risultati, ma anche il gruppo. Per questo la Serbia può essere un esempio per Allegri: Kostic sa come servire Vlahovic, Vlahovic sa come segnare sui servizi di Kostic.