Dalla Spagna: 300 milioni di penale in caso di abbandono della Superlega. Solo a torneo iniziato

300 milioni di euro a testa di penale per l’abbandono della Superlega. È questa, riferisce il quotidiano economico spagnolo Vozpopuli, la cifra che i club partecipanti dovrebbero pagare in caso di addio alla competizione. Troverebbero così conferma le dichiarazioni di Florentino Perez, che nei giorni scorsi aveva parlato di un club vincolante, anche se c’è da ricordare un’altra indiscrezione, quella del prestigioso Financial Times, che aveva anticipato come questa penale fosse dovuta soltanto in caso di abbandono della Superlega a torneo iniziato. E anche le notizie di Vozpopuli sembrano andare in questa direzione nel senso che la penale sarebbe collegata al prestito iniziale di JP Morgan e il contratto obbligherebbe i club a restituire quanto ricevuto più gli interessi. Chi si è già tirato fuori, in questo modo, non rischierebbe nulla.