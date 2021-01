Dalla Spagna: Allegri primo nome per il Real Madrid se Zidane salta a fine stagione

Massimiliano Allegri è il primo nome per la panchina del Real Madrid nel caso in cui Florentino Perez dovesse decidere di esonerare Zinedine Zidane a fine stagione. Questa la notizia rilanciata dal quotidiano spagnolo Sport nelle ultime ore, nella quale si spiega che lo stesso Allegri avrebbe messo in stand by tutte le altre piste in attesa di novità in tal senso. In casa Real Madrid, viene aggiunto, piacciono particolarmente i modi dell’allenatore italiano al quale viene riconosciuto l’ottimo lavoro svolto nel quinquennio alla Juventus.