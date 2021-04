Dalla Spagna, As sicuro: "Ronaldo è stufo della Juve". Ma il Real non si è mosso

“Cristiano Ronaldo stufo della Juventus”. L’irrequietezza dell’attaccante portoghese, manifestata dopo la vittoria sul Genoa, trova ampio spazio anche in Spagna, nello specifico sulle pagine di as. Proprio il comportamento tenuto dopo la gara con i rossoblù, secondo il quotidiano madrileno, sarebbe la dimostrazione della voglia di andare via da Torino. Per tornare al Real, anche a costo di abbassarsi lo stipendio attualmente percepito in bianconero. Al momento, fanno sapere sempre dalla Spagna, la società di Florentino Perez non si sarebbe mossa in concreto e per convincere la Juve, come noto, servirà un’offerta almeno di 29 milioni di euro.