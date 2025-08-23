Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali: subito in campo De Bruyne. Lucca sfida Pinamonti
Prima formazione ufficiale della stagione per i campioni d'Italia in carica del Napoli, con Antonio Conte che manda in campo la cavalleria pesante, dovendo, come noto, rinunciare a Romelu Lukaku. Dal primo minuto ci saranno, insieme, Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Dall'altra parte torna a giocare in Serie A il Sassuolo, con Grosso che manda in campo dal 1' Berardi, Pinamonti e Laurienté.
SASSUOLO (4-3-3): Turati: Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte.
